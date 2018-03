Il centrosinistra lavora alle liste

Altra giornata interlocutoria quella di ieri per il centrosinistra, anche se le decisioni sembrano ormai prese. Paolo Frattura dovrebbe essere il candidato della coalizione dopo il via libera ricevuto nella giornata di giovedì dalle Federazioni territoriali. Ed era l’ultimo passaggio formale prima dell’investitura ufficiale. Che comunque dovrebbe

arrivare a giorni. Del resto è lo Statuto del Pd a parlare chiaro. Indicando nel presidente uscente il candidato naturale. Piccoli spiragli restano ancora aperti per l’eventuale riaggregazione della coalizione. Frattura e Ruta (Pd e Molise 2.0), che ieri hanno avuto un approccio, potrebbero tornare insieme se ci fosse un candidato unitario e condiviso. Eventualità al momento remota. Ma non da escludere completamente. Oggi ci sarà l’ultimo ‘passaggio’ tra Pd e Molise 2.0 e poi tutti i nodi saranno sciolti. Intanto prosegue il lavoro sulle liste che saranno ben strutturate territorialmente, queste almeno le indicazioni che giungono da via Ferrari. Le liste a sostegno di Frattura dovrebbero essere 5/6: 3 quelle dei partiti, Pd, Civica Popolare e Insieme, alle quali si aggiungeranno le civiche che comprenderanno gli amministratori locali. Ancora poche ore di attesa e anche il centrosinistra avrà i suoi candidati alla presidenza in vista delle Regionali del 22 aprile.

