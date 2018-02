Centrosinistra, D’Achille: “Trasparenza e competenza miei punti di forza e della coalizione”

La candidata all’uninominale della Camera (Isernia-Bojano) per la coalizione del centrosinistra, Maria Teresa D’Achille, in una nota sottolinea ‘l’immoralità delle promesse irrealizzabili finora profuse nella campagna elettorale”, e evidenziato anche dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Gualtiero Bassetti.

“Bisogna tenere conto della realtà dalla quale siamo partiti per comprendere e parlare ai cittadini e dire la verità in maniera trasparente. Il centrosinistra l’ha dimostrato con i fatti. Siamo ripartiti e la ripresa è sotto gli occhi di tutti. Il governo Renzi-Gentiloni ha lavorato bene. Il programma del Pd spiega le 100 cose da fare, idee concrete e realizzabili sulla base delle 100 cose fatte in questi anni difficilissimi di una crisi dalla quale stiamo uscendo gradualmente con segnali reali, nazionali e regionali. Non è stato semplice. Ma grazie alle famiglie, alle imprese, ai nonni, ai lavoratori e ai ricercatori, l’Italia si è rimessa in moto. Ma grazie anche alle scelte delle istituzioni e negare valore all’operato di un governo, significa negare ruolo e dignità alla politica”.

Sempre dalla C.e.i. arriva un altro appello ai candidati politici: “Esortandoli a vivere la politica con gratuità e spirito di servizio e a riflettere sulla vocazione politica come una missione e non come un trampolino di lancio verso il potere o come ha scritto Papa Francesco: “La politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose di carità, perché cerca il bene comune”.

“Il mio impegno politico, infatti, è un scelta di vita, prima di tutto civile e appassionata. La trasparenza e la competenza sono i miei punti di forza e della mia coalizione. Differente, quindi, è il modo di concepire e attuare la politica rispetto a quella basata sulle lobby di potere e sul clientelismo che utilizzano le istituzioni per fini propri non promuovendo il bene comune”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp