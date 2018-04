Centrodestra vittorioso in Molise, il commento del mondo politico nazionale

[pro_ad_display_adzone id="159437" random="true"]

La vittoria di Donato Toma e del centrodestra alla Regione Molise ha suscitato la reazione del mondo politico nazionale. Queste le prime dichiarazioni di alcuni big della politica.

Lorenzo Cesa (UdC): “Dal Molise dove è maturato un risultato molto positivo, arriva un messaggio importante a livello nazionale: quando si punta su persone capaci e competenti che rappresentano un segmento di società reale il centrodestra unito e a trazione moderata è in grado di vincere e prevalere sui populismi. L’ondata dei Cinque stelle è tutt’altro che inarrestabile. Complimenti e buon lavoro al presidente Toma e a tutti i consiglieri eletti. Per l’Udc che supera il 5% si apre una nuova stagione. Lo Scudo crociato è ancora attrattivo e dietro questo risultato c’è il valore della politica che, come noi, ha saputo investire su personalità motivate, con idee, trainate da entusiasmo e voglia di fare, in grado di coniugare la tradizione con un chiaro riferimento al nostro patrimonio valoriale e il rinnovamento necessario per cogliere le sfide dell’attualità e offrire le giuste risposte ai cittadini. Per il Molise si prospetta un governo di cinque anni in cui la concretezza del centrodestra a trazione moderata consentirà a questa regione di recuperare su tutti i fronti e assumere un ruolo da protagonista anche a livello nazionale”.

Renata Polverini (Forza Italia): “Il risultato delle regionali in Molise mostra quanto sia stata paradossale e insensata la pretesa di Di Maio di voler emarginare FI e distruggere il centrodestra. Una coalizione che unita rappresenta un riferimento per una grande fetta di popolazione italiana. Enorme soddisfazione per il consenso raccolto da FI in questa Regione, grazie alla proposta del presidente Toma e all’impegno sul territorio del presidente Berlusconi. Una ulteriore conferma di quanto sostenuto in queste settimane, 50 lunghissimi giorni nei quali abbiamo dovuto rispondere a insulti e offese di cui siamo stati bersaglio, nei quali siamo stati oggetto di veti che oggi ancor di più si rivelano assolutamente inopportuni ed infelici, un vero e proprio boomerang per il capo politico dei 5S che ora dovrà ripensare e rivedere le sue posizioni”.

Antonio De Poli (UdC): “Dal Molise arriva per l’Udc e per tutto il centrodestra un risultato straordinario che dimostra che la novità della politica sta nella capacità di mettere insieme competenza, attaccamento ai valori e rinnovamento. E’ significativo che a distanza di quasi due mesi dalle Politiche del 4 marzo, nella stessa Regione dove i Cinque stelle arrivarono primi, oggi vince il centrodestra a guida moderata con l’Udc che fornisce un contributo determinante per l’affermazione del presidente Toma a cui esprimiamo le nostre congratulazioni e auguri di buon lavoro. La sindrome del nuovismo grillino è già finita”.

