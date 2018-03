Centrodestra, sì a Di Giacomo

Un primo passo era stato fatto già nella mattinata di oggi dall’ex Governatore del Molise, Michele Iorio, che aveva speso solo buone parole per Enzo Di Giacomo. In serata anche il resto della coalizione di centrodestra ha preso la decisione: il candidato ideale alla guida della regione Molise è il presidente del Tribunale di Isernia, Vincenzo Di Giacomo. Una persona super partes, che rappresenta la sintesi perfetta, il valore aggiunto per la coalizione che raccoglie al suo interno le varie anime del centrodestra. Più volte una parte di essi, definiti ‘malpancisti’, aveva sollecitato l’unità sul nome del giudice Di Giacomo.

Alla luce del consenso unanime espresso sul suo nome, è facile ipotizzare, un nuovo comunicato. In queste ore, infatti si aspetta che Di Giacomo esca allo scoperto prestando la sua autorevolezza e la sua esperienza a sostegno della coalizione di centrodestra ed eventualmente, se i molisani lo vorranno, dell’intero territorio.

L’articolo integrale sull’edizione cartacea de ‘Il Quotidiano del Molise’ in edicola domani.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp