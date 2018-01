Centrodestra, Iorio al Senato con D’Aimmo. La Tartaglione in Puglia, Pina Petta rifiuta. I sondaggi sui collegi

Composto il quadro nel centrosinistra, le grandi manovre sono attualmente in atto nel centrodestra molisano. Entro domani alle 20 bisogna consegnare le candidature per il Parlamento, ma già questa sera il cerchio dovrebbe essere chiuso. Michele Iorio, nonostante la condanna in Appello di pochi giorni fa, sembra essere il grande manovratore nel centrodestra. L’ex governatore dovrebbe correre per il maggioritario del Senato ed è alla ricerca di candidati da inserire sul proporzionale, sia al Senato e sia alla Camera, per Noi con l’Italia (la cosiddetta quarta gamba del centrodestra). A correre per Palazzo Madama sul proporzionale del Senato potrebbe essere Antonio D’Aimmo. Mentre stanno decidendo in queste ore, raccontano i ben informati, se accettare la candidatura Adelmo Berardo e Marialaura Cancellario. Secondo voci di corridoio sarebbe stata contattata anche l’attuale presidente dell’Ordine dei Giornalisti Pina Petta che, però, sembra aver rifiutato la proposta.

Per la Camera, come ormai noto, il maggioritario di Isernia è stato assegnato a Mario Pietracupa, mentre Annaelsa Tartaglione, coordinatrice regionale di Forza Italia, sarà capolista sul proporzionale regionale. Ma per lei sembra essere pronto il paracadute: dovrebbe correre sul plurinominale in Puglia. L’uninominale di Campobasso dovrebbe andare ad un rappresentante di Fratelli d’Italia: al momento in testa Franco Baccaro. Le indiscrezioni potrebbero essere confermate già questa sera.

Intanto l’ultima proiezione dei sondaggi sui collegi del 25 gennaio scorso disegna un quadro desolante per centrodestra e centrosinistra: il Movimento 5 Stelle, infatti, sarebbe avanti in 4 collegi su 5 in Molise. Al centrodestra andrebbe l’uninominale Camera di Isernia che nel sondaggio è Azzurro, quello di Campobasso, invece, è Arancione, cioè assegnato ai 5 Stelle che sarebbero in vantaggio di almeno 5 punti. Il proporzionale regionale Camera è segnato in Grigio, prevalenza dei 5 Stelle sul centrodestra, così come il Senato regionale, maggioritario e proporzionale. Ovviamente si tratta di proiezioni che non tengono conto del peso specifico dei candidati che saranno in campo. E tutto potrebbe essere ribaltato dall’importanza che il Rosatellum fornisce ai territori.

mdi

