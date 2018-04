Toma chiude in Piazza Prefettura con Berlusconi: “Diamo contributo a libertà e democrazia”

CAMPOBASSO. (22.00) “Sono commosso da questa accoglienza straordinaria”. Così Silvio Berlusconi, dal palco di piazza Prefettura, ha salutato le tante persone accorse per il comizio che ha sancito la chiusura della campagna elettorale. “Le proposte politiche pericolose per la regione non devono vincere – ha continuato Berlusconi – è indispensabile che ciascuno vada a dare contributo alla causa di libertà e democrazia. Se Forza Italia domenica vince divento molisano e compero casa in Molise.

Ho detto a Donato Toma – sul palco accanto a Berlusconi – che lo sforzo più grande che deve fare è quello di promuovere il Molise. Ho trovato in lui una persona adeguata alle esigenze della regione. Si tratta di un uomo della società civile, che ha esperienza, una persona concreta e per bene.

Poche ore prima, al Centrum Palace, invece la chiusura totale ad un eventuale accordo con il Movimento Cinque Stelle e un breve commento sulla sentenza di ieri riguardante la vicenda Stato-Mafia.

“Dimenticando e passando sopra a tutti gli insulti anche molto gravi, ci è stato risposto “ci vanno bene i vostri voti ma non vi vogliamo assolutamente partecipanti di questo governo. Noi per nessun motivo al mondo ritorneremo sulla posizione di partecipare ad un governo del genere con i cinque stelle. C’è stata anche la sentenza di Palermo. Assurdo e ridicolo il tentativo di accostare il mio nome alla vicenda della trattativa Stato-Mafia; vorrei ricordare che i miei governi hanno sempre operato nella direzione di un contrasto fortissimo nei confronti della Mafia”.

