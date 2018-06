Centri per l’Impiego, dal 1° luglio il personale sarà trasferito alla Regione

CAMPOBASSO. Con l’approvazione della delibera di giunta n.286 del 25 giugno scorso, si apre per i dipendenti dei Centri per l’Impiego una nuova stagione, dopo le alterne vicende in cui sono stati coinvolti negli ultimi anni, alla luce della riforma delle Province.

Dopo che nei giorni scorsi i dipendenti con contratto di collaborazione (scaduto) avevano manifestato dinanzi Palazzo D’Aimmo circa la loro posizione, la Giunta regionale con il documento ha approvato la proposta di legge riguardante “Attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 793 e ss, della L. n. 205/2017. Trasferimento del personale delle Province in servizio presso i centri per l’impiego”. Nella fattispecie, il personale con contratto a tempo indeterminato sarà inserito in una dotazione organica temporanea della Regione Molise, determinata tenendo conto della consistenza numerica e dell’inquadramento giuridico del personale trasferito.

