Cena di solidarietà, Termoli vicina ai terremotati

“Un bel gesto, apprezzato da tutta la comunità della tendopoli, non solo per la bontà dei piatti che sono stati serviti, ma anche per averci regalato un momento di leggerezza e di vera condivisione”.

Con queste parole il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti ha commentato la cena di solidarietà che ieri, 24 agosto, l’amministrazione comunale di Termoli ha voluto donare a tutti gli ospiti della tendopoli allestita a Guglionesi dopo le scosse di terremoto del 14 e 16 agosto.

Una cena a base di pesce alla quale hanno contribuito con grande generosità tante attività di Termoli. “Sono felice del risultato, un gesto semplice che però è riuscito a far sentire la nostra vicinanza concreta a tante persone che in questi giorni stanno vivendo sensazioni di paura. Non posso non ringraziare chi ha reso possibile questo evento rendendosi disponibile subito dopo averli contattati: supermercato Simply, azienda di turismo rurale Don Carlino, Aqua42, la marineria di Termoli, Delizie del Grano, Società coperativa San Nicola arl, associazione Comitato festa Difesa Grande, Misericordia, Mago Peppe e mago Checco”.

La cena di solidarietà ha visto la partecipazione dei tanti volontari che fin dall’allestimento della tendopoli non hanno mai lasciato soli i circa 200 sfollati che vi hanno trovato rifugio, delle equipe di psicologi dell’emergenza (servizio attivato dall’Ambito territoriale sociale di Termoli) e del presidente della regione Toma. Un primo a base di pesce, la frittura di paranza (con una parte del pescato preso per la Sagra del pesce che si svolgeva in contemporanea a Termoli), i dolci e l’animazione per i bambini da parte dei maghi Peppe e Checco hanno regalato qualche ora di spensieratezza alle tante persone della tendopoli.

“Sappiamo che stanno aumentando gli sfollati anche in altri paesi come Montecilfone – ha detto il sindaco Sbrocca – troveremo il modo di far sentire loro la nostra vicinanza con altre iniziative”.

