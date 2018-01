C’è poca neve a Campitello Matese? Non si direbbe

di Camilla Leva

Giornata spettacolare ed inaspettata sull'appenino molisano. Nonostante l'esigua quantità di neve è stato possibile sciare sulla maggior parte delle piste, grazie all'ottimo lavoro degli operatori della DGA funivie Molise. Importanti sono stati i lavori di preparazione delle piste nel weekend. Questo ha reso possibile l'apertura di tre impianti di risalita su quattro. Sotto uno splendido sole, tra musica e barbecue, grazie ai ragazzi del rifugio, anche la vetta della Montagna si è popolata di sciatori e non. La quadri posto Del Caprio, come sempre, ha offerto l'opportunità a molti turisti di ammirare dalla cima l'incantevole panorama. Tra pugliesi e campani, restano pochissimi i molisani che preferiscono recarsi fuori regione per trascorrere una giornata sulla neve.