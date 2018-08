C’è chi ipotizza il treno come alternativa alla viabilità interdetta, la satira molisana

[pro_ad_display_adzone id="159437" random="true"]

Anche in momenti tutt’altro che tranquilli, come quelli che stanno disgraziatamente interessando la nostra regione negli ultimi giorni, la satira non manca. Dalla pagina Facebook ‘Se i quadri parlassero molisano’ infatti, arriva subito una stoccata in riferimento alla viabilità interdetta a seguito dei controlli che si stanno effettuando lungo i viadotti dopo la forte scossa del 16 agosto scorso. Nella vignetta si valutano le diverse ipotesi su dove deviare il traffico dopo la chiusura della Bifernina nel tratto che attraversa il ponte del Liscione. Oppure, c’è pur sempre il treno. A buon intenditor…

