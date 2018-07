“Catturiamo il paese” al via la prima edizione

SANT’ELIA A PIANISI. “Una fotografia può raccontare molto più di ciò che ci appare intorno. Tradizioni, cultura, emozioni, sensazioni: tutto può essere narrato attraverso l’arte fotografica. E quale soggetto migliore da immortalare se non il proprio paese natio? Lì dove tutto nasce, la prima passeggiata, il primo tramonto, il primo sguardo al mattino e l’ultimo alla sera. Un paese racconta di paesaggi, di persone, di suoni a cui resteremo legati per sempre. Diamo espressione, allora, a tutto ciò che siamo. Riportiamo in luce paesaggi, portali e vicoli nascosti… ogni cosa che possa parlare di noi”.

La Pro loco planisina presenta la prima edizione del concorso fotografico “Catturiamo il paese!”, volto a riscoprire le bellezze dei luoghi caratteristici dell’agro santeliano. Gli organizzatori hanno predisposto un apposito regolamento a cui devono attenersi i partecipanti. Il concorso ha ad oggetto la rappresentazione, mediante la fotografia, di ogni aspetto, luogo paesaggio, che riguardi il paese (centro abitato ed agro). La partecipazione al concorso è aperta a tutti, professionisti ed amatoriali, senza limiti di età e residenti sia in Italia sia all’estero. Sono ammesse al concorso tutte le foto che rappresentino oggetti, aspetti, luoghi (interni ed esterni), tradizioni santeliane. Non sono ammesse al concorso fotografie raffiguranti persone. Le immagini da consegnare devono essere stampate, a cura del concorrente, su carta fotografica in formato standard 15cmX20cm, con orientamento orizzontale. Le fotografie devono essere inviate, altresì, a mezzo e-mail in formato jpg (normalmente è il classico formato utilizzato da tutti gli apparecchi che scattano foto per salvare il file sul supporto di archiviazione).

E’ possibile concorrere anche con fotografie precedentemente scattate, purché di proprietà del partecipante. Il colore, gli effetti, i filtri, i fotomontaggi (purché non si vadano a creare immagini che non rientrino nel tema del concorso), i ritocchi, le tecniche fotografiche e altri artefici saranno a discrezione dei partecipanti. Sono ammesse sia immagini realizzate direttamente con apparecchi digitali sia immagini scansionate, scattate su pellicola (negativa o diapositiva). Qualora le foto dovessero essere scansionate è vivamente consigliato di contattare i referenti del concorso. Non saranno ammesse fotografie che presentino loghi, marchi, firme e segni distintivi di qualsiasi genere. Il termine ultimo per la consegna e l’invio delle fotografie è fissato al 15 luglio 2018.

