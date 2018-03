Cassonetti in fiamme in pieno centro

Cassonetti della nettezza urbana in fiamme intorno alle 23.45 di ieri in pieno centro a Campobasso. Il fuoco, infatti, si è sprigionato dai contenitori posti nel centralissimo Corso Bucci dove, oltre a tanti esercizi commerciali aperti anche fino a tarda sera, vi sono, specie dopo cena, numerose auto in sosta di coloro che frequentano i locali di ritrovo. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando cittadino che hanno provveduto ad estinguere il rogo, sulla cui origine al momento non si hanno certezze.

Giova ricordare che poco meno di due anni fa, era il 2 aprile 2016, poco distante, furono dati alle fiamme i sacchetti dell’immondizia lasciati per essere raccolti dal servizio di nettezza urbana davanti al grosso portone in legno del Convitto Mario Pagano. In quella occasione perse la vita il custode dell’Istituto, colto da un malore purtroppo fatale mentre era intento a spegnere le fiamme che avvolsero lo stesso portone.

