Case popolari, c’è il nuovo bando

Centoquaranta domande di altrettante famiglie che sono già state inserite all’interno della graduatoria del bando di due anni fa e in attesa di una casa e 30 domande che sono state presentate e, al termine di tutto l’iter previsto, potrebbero essere inserite nella nuova graduatoria per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Trenta domande, quindi, quelle già presentate dallo scorso 4 maggio, giorno di pubblicazione del nuovo bando per l’assegnazione di un casa popolare i cui termini per la presentazione scadranno il prossimo 3 luglio. I lavoratori emigrati all’estero che, invece, per un motivo o per l’altro sono tornati in fretta e furia a Termoli avranno altri sessanta giorni di tempo per la presentazione della domanda. I particolari sono stati resi noti ieri mattina nel corso della conferenza stampa che è stata tenuta dall’assessore alle Politiche sociali del Comune di Termoli, Maricetta Chimisso, al suo fianco il dirigente del settore Marcello Vecchiarelli e l’assistente sociale che si occuperà in prima persona delle pratiche Monica Ambrogi. Sotto la lente, quindi, è andata a finire l’emergenza abitativa che anche a Termoli sta avendo una certa importanza.

Tante le famiglie che cercano un appartamento popolare e serrati i controlli che lo Iacp, l’Istituto Autonomo Case Popolari e il Comune di Termoli praticano per evitare il fenomeno dell’abusivismo “che nel nostro Comune – ha affermato la Chimisso – posso assicurare che non c’è. Il bando è uno dei servizi più significativi dell’edilizia residenziale pubblica e si rinnova per effetto di legge ogni due anni. Si tratta di una procedura molto complessa perché alla raccolta delle istanze segue un lungo lavoro di istruttoria che deve verificare il sussistere dei criteri per l’assegnazione di una casa di edilizia residenziale pubblica. Si tratta di un servizio fondamentale per i Comuni che viene offerto dall’Istituto autonomo case popolari ed è gestito dall’amministrazione comunale”. In base al reddito e a tutta una serie di criteri e caratteristiche tra cui la superficie dell’appartamento, le famiglie che risulteranno assegnatarie di un alloggio popolare dovranno pagare affitti che andranno da un massimo di 90 euro a un minimo di 16-20 euro al mese. Di qui l’appello della Chimisso ad evitare situazioni di morosità. “Si tratta di un servizio che viene offerto a fronte di pochi spiccioli e voglio invitare e lanciare un monito a prendere in considerazione il valore non solo economico in ragione del canone ma anche di opportunità che riceve chi può avere un tetto sulla testa. Sento il dovere di richiamare, quindi, al pagamento del canone che è una straordinaria opportunità per chi ha problemi di disagio economico. Il bando che è stato pubblicato adesso riguarda la graduatoria ordinaria che precede una sorta di graduatoria straordinaria per cui ogni cinque alloggi uno può essere dato in situazioni di emergenza abitativa. Come Comune di Termoli – ha proseguito la Chimisso – stiamo lavorando ad attività progettuali per contrastare l’emergenza e il disagio abitativo”. Il bando, quindi, è stato pubblicato lo scorso 4 maggio: tutti coloro che vorranno potranno scaricare dal sito internet del Comune di Termoli la modulistica per avanzare la propria candidatura e recarsi presso l’Ufficio Case del settore delle Politiche sociali fino al 3 luglio per presentare la domanda ma anche avere delucidazioni e aiuto nella compilazione della modulistica.

Tra i requisiti minimi per partecipare al bando c’è il reddito entro il limite delle 14mila 739 euro per un nucleo familiare di due persone e la residenza a Termoli al momento della pubblicazione del bando (ossia il 4 maggio). “Invitiamo tutti a recarsi presso l’Ufficio Casa – ha affermato il dirigente Vecchiarelli – perché ci sono degli altri criteri che vengono valutati in base a ogni singolo nucleo familiare”. Tra questi criteri anche la presenza di eventuali minori o di persone disabili all’interno del nucleo familiare. Il 10% degli alloggi disponibili saranno dati ad eventuali appartenenti alle forze dell’ordine che lavorano a Termoli. “Il reddito può essere certificato tramite il Cud 2017 oppure tramite il modello Unico nella dichiarazione dei redditi. Nell’ipotesi di un soggetto che non ha reddito e che è preso in carico dal servizio sociale deve dare dimostrazione dei mezzi di sostentamento familiare. Per evitare vizi di ammissibilità chiediamo che i cittadini vengano presso lo sportello proprio per valutare la domanda assieme e compilare la modulistica”. “Chi vorrà presentare la domanda – ha continuato l’assistente sociale Ambrogi – dovrà portare con sé oltre alla modulistica della domanda anche un documento di riconoscimento e la dichiarazione dei redditi allegata e come detto per ogni nucleo familiare ci sono delle caratteristiche diverse quindi è bene recarsi presso i Servizi Sociali che sono aperti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 11 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30”. Si tratta di un aiuto indispensabile per contrastare il fenomeno dell’emergenza abitativa.

A Termoli, al momento, non ci sono case popolari disponibili, “mano a mano che saranno messi a disposizione dallo Iacp saranno assegnati in base alla graduatoria e in base alle caratteristiche di ogni singolo alloggio che si va a liberare”. Sotto la lente di tanti in città anche la palazzina di proprietà dello Iacp che si trova nella zona di Colle Macchiuzzo. Posta sotto sequestro anni fa dopo il decesso di uno degli operai che stavano lavorando all’interno del cantiere, la palazzina è stata data di nuovo nella disponibilità dello Iacp che nel frattempo ha terminato tutti i lavori. Negli appartamenti, però, al momento non può entrare ancora nessuno considerando che l’edificio non può essere allacciato alla rete idrica urbana, un problema che era venuto fuori a seguito del blocco degli allacci delle nuove utenze conseguente al sovraccarico del depuratore del porto di Termoli. “Al momento non è possibile sbloccare l’utenza – ha confermato l’assessore Chimisso – è un problema sul quale stiamo lavorando”.

Mic. Bev.

