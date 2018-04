Casapound, tour elettorale del segretario nazionale Di Stefano

Domani, sabato 7 aprile il segretario nazionale di CasaPound Italia Simone Di Stefano sarà in Molise per un tour elettorale a sostegno della candidatura di CasaPound Italia alle elezioni regionali del 22 Aprile con Agostino Di Giacomo presidente. Di Stefano sarà alle 10 presso l’Aloha Park Hotel di Campomarino lido per un incontro con la stampa. Seguiranno una visita in mattinata ad aziende agricole dell’agro larinese, un omaggio al Sacrario Militare del Castel Monforte a Campobasso, per giungere poi alla chiusura del tour ad Isernia, con una conferenza alle ore 18 presso il Bar ‘Tattira’ in Via dei Pentri 159.

“Durante questo tour, che toccherà tutte le aree della regione, vi sarà spazio tanto per la trattazione dei temi di stretta attualità cari ai molisani, come il business dell’immigrazione e la crisi e la necessità di rilancio dei comparti produttivi della nostra Regione, ad iniziare dall’agricoltura, quanto per un doveroso atto simbolico di omaggio ai caduti molisani per l’Italia, in questo 2018 che segna il centenario della vittoria italiana nella Grande Guerra e del completamento dell’unità nazionale” afferma Agostino Di Giacomo in una nota.

“Invitiamo tutti i cittadini molisani interessati ad unirsi a noi nelle varie tappe – prosegue Di Giacomo – per conoscere lo spirito che anima il nostro movimento e le battaglie che intendiamo portare in Consiglio Regionale”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp