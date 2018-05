CasaPound Isernia, Di Giacomo: “La Carrese non può e non deve morire”

Anche CasaPound Isernia, nella persona del candidato alla carica di Governatore del Molise alle scorse elezioni regionali, Agostino Di Giacomo, interviene nella querelle che sta tenendo banco in questi giorni e che continua ad accendere gli animi di favorevoli e contrari sullo stop che ha interessato la tradizionale Corsa dei Carri di San Martino in Pensilis.

“Ieri a San Martino in Pensilis l’arroganza delle istituzioni si è scagliata sulle tradizioni di questa regione.

Il Prefetto di Campobasso ha infatti schierato la celere per evitare “per motivi di sicurezza” la storica Carrese – dichiara CasaPound in una nota – Un evento atteso tutto l’anno che coinvolge un’intera comunità e attira curiosi da tutto il centro Italia. Mi piacerebbe sapere dal Prefetto come mai abbia usato tanta solerzia nell’impedire questo evento, mentre sia solito chiudere un occhio, o forse due, nella gestione del fenomeno immigrazione che nella sua provincia, come in tutta la regione, sta creando non pochi problemi di ordine pubblico. Come sempre – conclude la nota – ci schieriamo al fianco della tradizione. La Carrese non può e non deve morire!”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp