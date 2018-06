Casa in fiamme, tanta paura per una famiglia di 5 persone (FOTO)

COLLETORTO. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause di un incendio che è divampato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, distruggendo una casetta di legno nel villaggio provvisorio di Colletorto.

Tanta paura per una famiglia composta da cinque persone, tra le quali tre figli piccoli, che si trovava all’interno del prefabbricato e ha fatto in tempo ad uscire.

Le fiamme, forse partite a causa di un corto circuito, hanno investito in pochi minuti tutta la struttura realizzata all’indomani del terremoto del 2002 fino a bruciarla del tutto.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona, e i Carabinieri.

La famiglia coinvolta ha per ora trovato ospitalità a casa di parenti. Nel villaggio temporaneo vivono ancora alcuni cittadini.

