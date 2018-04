Casa dell’Acqua, nuova inaugurazione in Via Croce

CAMPOBASSO. Taglio del nastro numero due nel giro di pochi mesi: una nuova ‘Casa dell’Acqua’ è attiva da oggi in via Benedetto Croce, quartiere Cep, e fa da seguito alla precedente inaugurazione di via Toscana.

Acqua microfiltrata a prezzi molto vantaggiosi (5 centesimi al litro) mentre nella sola giornata di oggi, ai presenti, è stata distribuita in omaggio. Presente nel breve incontro il sindaco Antonio Battista, oltre all’assessore Chierchia e ai consiglieri Bucci e Maroncelli. “Con questa operazione – ha spiegato il primo cittadino – vogliamo andare a valorizzare il patrimonio idrico della città e della nostra regione, ripartendo da una quartiere che aveva bisogno di iniziative concrete. Non sarà l’unico passo di questa amministrazione, non andiamo a risolvere tutti i problemi, ma è sicuramente un tassello interessante per i cittadini dell’area”.

