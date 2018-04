‘Casa dell’Acqua’, nuova apertura in via Benedetto Croce

CAMPOBASSO. Raddoppiano i punti distribuzione dell’acqua a km zero a Campobasso. Sabato 28 aprile, alle ore 10,30, sarà inaugurata in via Benedetto Croce (presso il mercato coperto) la Casina dell’Acqua, la seconda in città. Un nuovo punto di distribuzione di acqua microfiltrata naturale o frizzate che potrà essere acquistata a 5 centesimi al litro. Si tratta di una scelta ecosostenibile adottata dal Comune di Campobasso per l’intero territorio. Alla cerimonia saranno presenti, oltre al sindaco Antonio Battista, gli assessori all’Urbanistica Bibiana Chierchia e all’Ambiente Stefano Ramundo nonché i presidenti Carlo Landolfi della commissione Ambiente e Lello Bucci della commissione Urbanistica.

All’inaugurazione – preceduta dalla benedizione impartita dal parroco don Vittorio Perrella – parteciperanno anche gli alunni della scuola primaria Giovanni Paolo II.

Si tratta di una misura fortemente voluta dall’amministrazione comunale del capoluogo, che mira alla massima partecipazione e diffusione, incentivata dalla distribuzione dell’acqua – per la sola giornata di sabato – in forma gratuita.

