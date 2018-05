Carresi, il presidente dell’Associazione IHP: “va in scena il peggiore spettacolo della politica e della religione”

“Quanto sta accadendo in Puglia e Molise è emblematico e svela apertamente (qualora ce ne fosse bisogno) quali siano gli interessi che mantengono in vita ancora oggi manifestazioni anacronistiche e violente nei confronti degli animali – dichiara Sonny Richichi, presidente di IHP – E’ triste assistere all’ inerzia del Ministero della Salute che dovrebbe far rispettare un’Ordinanza che, per quanto ampiamente migliorabile in tutti i suoi aspetti, pone almeno dei paletti che avrebbero evitato quanto accaduto a Chieuti”. Dopo l’incidente del 22 aprile, in cui ha perso la vita una anziano travolto da un cavallo e dai buoi, improvvisamente è salito alla ribalta nazionale il fenomeno delle Carresi. In una nota, il presidente dell’ Italian Horse Protection Onlus, ribadisce che da anni le associazioni denunciano gli abusi sugli animali e anche le palesi e ripetute violazioni della legge senza però ricevere attenzione dalle autorità a qualsiasi livello.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp