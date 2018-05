Delegato del Prefetto in visita alle stalle della Carrese: “Ritardi nella messa in sicurezza del percorso”

URURI – Continua il braccio di ferro tra carristi e istituzioni dopo lo ‘stop’ imposto dalla Prefettura a pochi minuti dalla partenza. La popolazione vedendo le camionette delle forze dell’ordine bloccare il percorso ha aggredito verbalmente e fisicamente, con il lancio di pietre, il neo Presidente della Regione Donato Toma.

Dopo le scuse da parte dei carri per quanto avvenuto, dopo le dimissioni del sindaco Caravatta e la sospensione volontaria della corsa di Ururi, la popolazione bassomolisana ha chiesto le dimissioni del primo cittadino. Ora è un delegato del Prefetto ad intervenire per placare gli animi e spiegare nel dettaglio cosa è realmente accaduto il 30 aprile scorso. E lo rende noto, attraverso i social network Antonio Mecci, uno stalliere: “Oggi è venuto a trovarci alla stalla un delegato del Prefetto: avete presente quel signore che ha mandato le forze dell’ordine a bloccare la Carrese di San Martino cinque minuti prima che partissero i carri? Si proprio lui. In modo molto civile ci ha spiegato per filo e per segno il motivo del blocco della Carrese 2018. Il Prefetto ha fatto il suo dovere e voglio chiarire una volta per tutte che il sindaco, al contrario degli altri anni non poteva prendersi la responsabilità tralasciando gli eventuali pareri negativi della commissione. Ciò che mi manda in bestia però è una frase che il Delegato tra le tante ha pronunciato, ovvero ‘Sono mesi che dico ai Comuni che devono mettere in sicurezza il percorso’. Mesi, non giorni. Oggi non è il 3 maggio”.

Pace fatta quindi con il Governatore Toma, il Prefetto ed il Questore e, secondo l'ururese anche il sindaco Massimo Caravatta non alcuna responsabilità per quanto accaduto. Ma ora sembrerebbe, sempre secondo Mecci, che le parole del funzionario abbiano portato gli animi incandescenti a rivolgersi nel confronti dell'amministrazione comunale, soprattutto di Ururi, che non avrebbe provveduto, per tempo e dopo le comunicazioni, a mettere in sicurezza il percorso. La popolazione, ora, chiede chiarezza sulla vicenda.