Carrese. Rigettato il ricorso al Tar, ma a San Martino in Pensilis è ancora tutto da decidere

SAN MARTINO IN PENSILIS. “Senza la Carrese muore il paese”. Questa la scritta che campeggia sul drappo esposto da una delle abitazioni in prossimità di Porta San Martino; poche parole che restituiscono con efficacia il clima di agitazione che si sta respirando in queste ore in paese… di un intera comunità – probabilmente non la sola – che reputa inammissibile il provvedimento di stop alla Carrese emanato dal vice Prefetto vicario di Campobasso nella giornata di giovedì. Una comunità che attende, spera, e senza “uscite coreografiche” segue con attenzione ciò che potrebbe accadere lunedì. Nella giornata di oggi si sono infatti arenate al Tar le istanze portate avanti, di concerto con le tre associazioni carristi che, dai rappresentanti di Palazzo Baronale. I giudici infatti non hanno accolto il ricorso presentato dagli avvocati Salvatore Di Pardo, Giuliano Di Pardo e Andrea Latessa, che mirava a risolvere l’impasse venutosi a creare a seguito del mancato pronunciamento della commissione di vigilanza comunale, organo tecnico il cui parere fornisce il parametro di base su cui fondarsi per valutare l’adeguatezza delle misure di safety rimesse all’Autorità comunale, in ottemperanza alle direttive ministeriali adottate a seguito dei noti “fatti di Torino” del giugno 2017. Commissione che, convocata dal primo cittadino, Massimo Caravatta, lunedì mattina sarà chiamata a esprimersi se ci siano o meno i presupposti di sicurezza per poter svolgere la tradizionale e sentita manifestazione. Qualora questi ultimi venissero rispettati la palla passerà nuovamente alla Prefettura, che potrà decidere di revocare o meno il provvedimento.

