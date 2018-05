Carrese. Apertura della Commissione di vigilanza su perimetrazione percorso

PORTOCANNONE. Tre prescrizioni principali, computo metrico da redigere e soldi da trovare. Resta ancora sospeso il destino della Carrese di Portocannone. La riunione della Commissione di Vigilanza ha valutato, punto per punto, tutto il percorso del paese bassomolisano, l’attenzione è tutta relativa alle prescrizioni che sono state messe nero su bianco nel verbale che è stato sottoscritto al termine di un incontro durato otto ore. Prescrizioni che, seppure in maniera più morbida, sono le stesse applicate nei casi di San Martino e Ururi. La differenza sostanziale, e che fa restare appesa ancora al filo della ‘fattibilità’ la Carrese, è stata l’apertura da parte della Commissione alla possibilità di utilizzare balloni di paglia al posto dello steccato in pvc a collo d’oca per perimetrare l’intero percorso di gara. Accanto a questa prescrizione resta quella di coprire l’intero percorso con la sabbia e il divieto di utilizzare il pungolo da parte dei cavalieri. Nel verbale redatto dalla Commissione presieduta dallo stesso sindaco e composta dall’ingegner Giandomenico Zarlenga esperto in elettrotecnica, dall’ingegner Antonio Giacobbe, Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, dal dottor Nicola Rossi per il servizio sanità animale dell’Asrem, dalla dottoressa Violetta Forcione del servizio igiene e sanità pubblica Uoc dell’Asrem, dal dottor Sauro Petrini tecnico autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, infine, come delegati dal Presidente della commissione, per carenza del personale dell’ente organizzatore della manifestazione, l’ingegner Nicola Di Ianni consulente esterno in sostituzione del Responsabile Ufficio tecnico e il Tenente Raffaele Intrevado comandante della polizia locale dei comuni di Ururi e Campomarino sono andate a finire tre criticità più importanti: la perimetrazione del percorso, la copertura del fondo e la salvaguardia degli animali. L’apertura più importante, come detto, è stata fatta per quello che riguarda la perimetrazione del percorso. Al termine del sopralluogo effettuato dalla Commissione lungo tutto il tracciato è stato rilevato che questo “deve essere completamente perimetrato sui due lati con lo steccato idoneo del tipo in Pvc a collo d’oca. In alternativa e in via del tutto eccezionale per la corrente manifestazione la protezione del percorso potrà essere effettuata con i balloni in paglia di dimensioni minime di 2.00×1, 10×0.9 metri, posti a coltello, posizionati su fondo stabile al fine di evitare ribaltamenti, e con continuità sull’intero tracciato”.

