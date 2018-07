Carpinone, al via il sondaggio per scegliere ‘l’identità’ del paese

Carpinone, l’amministrazione lancia un sondaggio per attribuire una precisa ‘identità’ al paese. L’iniziativa, intitolata ‘Carpinone, il paese di…’ è stata avviata tramite la pagina Fecebook del Comune, attraverso la quale vengono spiegati i dettagli che sono alla base del progetto. L’idea arriva in concomitanza con la decisione di realizzare una nuova cartellonistica di benvenuto da posizionare agli ingressi del paese “Molto spesso – si legge nel messaggio pubblicato sul social network – è il modo in cui una persona si presenta ad influenzare, in senso positivo o negativo, il nostro giudizio su di essa.

Questo vale per le persone, ma vale anche per i territori e le località che ci capita di visitare per la prima volta. È anche per questo che l’Amministrazione comunale intende realizzare una nuova cartellonistica stradale di “Benvenuto” da apporre alle entrate del paese (nelle tre direzioni di Isernia, Sessano del Molise e Castelpetroso), in sostituzione dell’attuale, che rappresenti un biglietto da visita degno della bellezza del nostro borgo”. In tale occasione, spiega il Comune, “abbiamo pensato di inserire, nella nuova cartellonistica, non solo immagini di luoghi o eventi caratteristici del nostro paese, ma anche una dicitura, uno slogan per intenderci, che identifichi Carpinone come ‘Il paese di…’, pensando a qualunque cosa (luoghi, eventi, persone, tradizioni, etc.) renda immediatamente riconoscibile e distinguibile il nostro piccolo borgo e resti nella mente di quanti vengano a farci visita”.

Di qui l’idea di promuovere un sondaggio tra i cittadini: “Vi chiediamo pertanto – si legge nel post – di aiutarci in questa scelta certo non semplice. Noi proviamo ad indicare solo alcune possibili opzioni, lasciando a voi piena libertà di proporne altre con un semplice commento. L’opzione che riporterà più consensi sarà quella che poi troverà spazio sui cartelloni che segnano l’ingresso nel centro abitato di Carpinone”.

Le possibili opzioni fornite dal Comune sono quattro:

“Carpinone, il paese del Castello Caldora; Carpinone, il paese dei fuochi d’artificio e del folklore; Carpinone, il paese della Transiberiana d’Italia (oppure, della Linea ferroviaria storica Carpinone-Sulmona); Altro”.

