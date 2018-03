Carmelina Colantuono si difende dagli attacchi degli avversari politici

Leggo su profili fb di militanti 5 stelle, frasi ingiudicabili su transumanze e transumanza. C’è chi addirittura accosta il recepimento da parte di Parigi della Candidatura Unesco “di una pratica millenaria” con la transumanza politica e chi, spudoratamente, dichiara che tale Candidatura sarebbe avvenuta adesso per scopi e visibilità politica. Afferma Carmelina Colantuono, candidata alle elezioni regionali del 22 aprile tra le fila di Orgoglio Molise, lista in appoggio al candidato Governatore Donato Toma.



Un affronto di bassissima fattura che solo da persone che di cultura, territorio e tradizione hanno un senso pari allo zero, poteva essere messo in campo. Una pena vergognosa e senza limite di decenza posta in essere in una campagna elettorale che mi vede in corsa per uno scranno in regione, a fianco di una lista civica di tutto rispetto che incarna senza dubbio il vero orgoglio molisano.

La mia scesa in campo, del tutto casuale ma piena di responsabile e consapevole voglia di portare tra la gente e con la gente la vera tradizione Molisana, mi vede costretta a difendere una delle più antiche tradizioni al Mondo e, mai mi sarei immaginata di farlo, difendendo essa da criticoni che della vita non conoscono il vero senso e che hanno in serbo solo la voglia e la possibilità, visto che non hanno null’altro da dire, di denigrazione e di perbenismo becero, senza consapevolezza del significato. Si vergognino e si prostrino verso di chi dello scherno e della pochezza intellettuale ne fa stile di vita ….loro stessi!

Anche per questo, sono scesa in campo, per difendere quell'orgoglio e quella consapevolezza che solo essere "orgogliosamente molisani" può corrispondere ad una rinascita ed ad una vera risposta in termini di concretezza e di valori. Mortificata di dover iniziare così la mia difesa della tradizione e della unicità molisana, saluto e mi presento al giudizio dei "veri molisani" e non di finti perbenisti a 5 stelle che del cognome hanno da dire tutto nel suo più ampio significato..!