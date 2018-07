Caritas, parte la colletta alimentare

Colletta alimentare diocesana per i mesi di luglio e agosto 2018. Le ultime notizie in arrivo dall’Istat – scrive il presidente Caritas trignina, don Alberto Conti – in riferimento alla povertà in Italia, sono sempre più preoccupanti. Infatti sono più di cinque milioni le persone che vivono in condizione di indigenza. Fra questi la maggior parte sono giovani, in particolar modo nei Mezzogiorno, ed hanno grande difficoltà nel formare una famiglia. Il lavoro resta la via principale da percorrere per uscire da questa situazione di emergenza.

Purtroppo, la nostra Diocesi rispecchia a pieno la situazione presente nel resto del Paese con una percentuale di famiglie in difficoltà che è in costante aumento. Il periodo estivo è sempre critico per i magazzini dei Centri di Ascolto a Trivento ed Agnone. Ogni anno in questo tempo si presenta la necessità di procurare gli alimenti da destinare alle famiglie della nostra Diocesi che assistiamo e che aiutiamo ad affrontare la crisi economica. Per questi motivi chiediamo a voi e alle vostre comunità parrocchiali di “aiutarci ad aiutarli” attraverso la campagna di solidarietà alimentare che ogni anno siamo costretti ad indire nei mesi di Luglio ed Agosto. Ogni comunità parrocchiale può organizzare la propria raccolta di prodotti alimentari e di igiene personale.

