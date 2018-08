Caretta caretta morta in mare, trovata dai Vigili del fuoco

TERMOLI. Una Tartaruga marina Caretta caretta è stata trovata morta al largo di Termoli, dietro le scogliere all’altezza del lido La Perla. A notarla nel pomeriggio di oggi, sabato 11 agosto, i Vigili del Fuoco impegnati sul gommone in servizio per la sicurezza dei bagnanti. Immediata la segnalazione, subito raccolta dai bagnini degli stabilimenti la Lampara, Vincenzo Galli, e Mistral, Matteo Giangualano, i quali a bordo di un moscone hanno recuperato l’animale. Secondo Galli, volontario del Centro recupero cetacei Pescara, “la tartaruga marina è morta da pochissimo. Ho informato l’Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise, presente a Termoli, con una sede per stabilire le cause del decesso”.

FOTO ANSA Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp