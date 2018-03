Cardinale Parolin in Molise per inaugurazione Fondazione ‘Il Cuore delle Donne’

CAMPOBASSO. “Una iniziativa che si rivolge alle donne e vuole porre attenzione ai loro problemi, al cuore, inteso in senso globale, dal punto di vista fisico, materiale ma anche del valore spirituale. Mi auguro davvero che possa affermarsi sempre più e raggiungere il maggior numero possibile di persone”. Queste le parole del Cardinale Parolin ospite illustre questo pomeriggio a Campobasso, in occasione della cerimonia di inaugurazione della Fondazione ‘Il Cuore delle Donne’, nata dalla collaborazione tra la Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II e un comitato scientifico e tecnico formato da esperti del mondo medico, sociale e culturale del territorio.

Il Segretario di Stato Vaticano ha fatto visita anche ad alcuni reparti portando la sua benedizione ai malati ricoverati e, in seguito, ha presenziato ad una solenne Celebrazione Eucaristica alla presenza dei vertici della Fondazione, delle istituzioni civili e militari, del clero locale, del personale medico sanitario e di numerosi fedeli.

Dopo la Santa Messa, il taglio del nastro presso la sede che ospiterà a ‘Fondazione Il Cuore delle Donne’ di cui il numero due del Vaticano sarà presidente onorario. “Quando mi è stato rivolto l’invito di assumere la presidenza onoraria sono rimasto un po’ sorpreso e ho fatto un po’ di resistenza, ma – ha osservato Parolin – come si fa a dire di no a questa dolce insistenza che mi è stata fatta, soprattutto con il cuore. Sono contento di essere il presidente onorario ed essere qui per l’inaugurazione”.

In corso al Teatro Savoia, il concerto del coro della Cappella Musicale Pontificia “Sistina” diretto dal Maestro Massimo Palombella.

