Carabinieri, riconoscimenti speciali alla Compagnia di Agnone

Presso la sala convegni del Comando Compagnia Carabinieri di Agnone, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Isernia, Tenente Colonnello Gennaro Ventriglia, in una semplice ma significativa cerimonia, ha consegnato un “Encomio Solenne” del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri concesso alla Compagnia Carabinieri di Agnone, con la seguente motivazione: “In occasione di eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da intense precipitazioni nevose, offriva prova di esemplare efficienza, non comune spirito di sacrificio e radicato senso civico, prodigandosi in molteplici interventi di soccorso alla popolazione. Le attività poste in essere riscuotevano ampi consensi nell’opinione pubblica, contribuendo a esaltare il prestigio dell’Istituzione, nel solco delle sue più alte tradizioni di fattiva vicinanza e umana solidarietà alle popolazioni colpite da gravi eventi”. (Agnone, 5-8 gennaio 2017).

Inoltre è stato consegnato al Comandante della locale Stazione Carabinieri, Luogotenente Carica Speciale, Francesco Leomanni, il “Premio Comandante Stazione 2018”, concesso dal Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise con la seguente motivazione: “Attento osservatore delle dinamiche sociali e custode intelligente della buona relazione con il territorio, baluardo di sicurezza della comunità e vicino alle esigenze della sua gente, in particolare dei più fragili, ha interpretato il ruolo di comandante di stazione con generosa disponibilità e straordinaria determinazione meritando la gratitudine della popolazione, il plauso delle istituzioni locali e l’apprezzamento di tutta l’Arma”. (Chieti, 6 giugno 2018).

