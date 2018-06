Carabinieri, intensificati i controlli nei piccoli centri e lungo le strade principali

CAMPOBASSO. In occasione della stagione estiva da poco giunta i Carabinieri della Compagnia del capoluogo stanno intensificando il controllo del territorio al fine di garantire la migliore cornice di sicurezza in questo particolare momento dell’anno in cui si esce di casa più frequentemente ed i borghi si vivacizzano con le consuete iniziative culturali ed enogastronomiche. In particolare, mercoledì sera i controlli dei Carabinieri si sono concentrati prevalentemente sui territori di Jelsi, Gildone, Campodipietra, Toro e zone limitrofe, soprattutto nei centri abitati, sia lungo le principali arterie stradali che collegano il Molise con la Puglia. Sono state sottoposti a controllo un totale di 16 mezzi, 18 persone, è stata elevata una contravvenzione al Codice della Strada, controllati 3 esercizi pubblici ed intensificate le verifiche sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale. Capillare è stata inoltre l’attenzione sulla prevenzione degli incidenti stradali attraverso mirate verifiche circa l’eventuale abuso di alcool alla guida: a tal proposito i militari dell’Aliquota Radiomobile, nell’ambito dell’attività di pattugliamento del capoluogo hanno denunciato un 24enne di Polignano a Mare (BA) controllato nel cuore della notte alla guida di un’autovettura con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. La patente di guida è stata ritirata ed il mezzo è stato affidato ad idonea persona.

Sul fronte del contrasto ai reati contro il patrimonio i militari della Stazione di Riccia, a conclusione degli accertamenti avviati a seguito della denuncia-querela sporta presso quel Comando da un giovane del luogo, hanno denunciato per il reato di truffa un 33enne della provincia di Salerno, già noto alle Forze dell’Ordine per analoghi reati, poiché mediante un’inserzione su un sito di acquisti on line riconducibile ad una società a lui intestata , aveva proposto l’acquisto di un telefono cellulare per l’importo di € 159,00 che il querelante aveva comperato rispondendo all’inserzione e corrispondendo la cifra pattuita su un conto corrente postale intestato al denunciato, il quale però non ha mai provveduto ad effettuare la consegna dell’oggetto.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp