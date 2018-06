Carabinieri, giuramento per 473 Allievi

CAMPOBASSO. Questa mattina, nella rinnovata Piazza d’Armi della Scuola Allievi Carabinieri, nella Caserma M.O.V.M. “E. Frate” di Campobasso, si è svolta la cerimonia del conferimento degli “alamari” e del Giuramento “Solenne” di 473 giovani Carabinieri del 137° Corso formativo intitolato alla Memoria del Carabiniere M.O.V.M. Fosco MONTINI. Alla presenza del Comandante della Legione Allievi Carabinieri di Roma, Gen. B. Alfonso Manzo e del Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, Ten. Col. Antonio Renzetti, oltre alle numerose Autorità Civili e Militari intervenute, le Compagnie Allievi hanno sfilato in parata, accompagnate dalle note della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” ed in conclusione hanno reso gli Onori Militari alla Bandiera d’Istituto ed alla massima Autorità. Anche quest’anno numerosissimi i familiari che si sono recati nel capoluogo di regione da tutta italia e che, con grande emozione, si sono inseriti tra i ranghi ed hanno apposto gli “alamari” sulle uniformi dei figli schierati, commossi per aver condiviso con loro un momento tanto importante.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp