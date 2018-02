Capracotta, mezzo metro di neve non fa paura: domani scuole aperte

Capracotta si è svegliata stamani sotto una coltre bianca di 50 centimetri registrando, così, la prima significativa nevicata dell’inverno 2017-2018. Le temperature in picchiata sono già ben al di sotto dello zero termico che potrebbero toccare punte – almeno secondo quanto ampiamente annunciato dai meteorologi – di meno 16

“La situazione attuale – fa sapere il sindaco Candido Paglione – non desta alcuna preoccupazione. Tutte le strade sono libere, si arrivare senza problemi in paese e tante persone hanno raggiunto gli impianti di Prato Gentile per sciare”.

Per quanto riguarda le scuole, Paglione ha dichiarato: “saranno aperte, poi se alle 5,00 di domani mattina mi dovessi rendere conto che ci potrebbero essere problemi, allora si vedrà avendo, comunque, tutto il tempo di fare le necessarie comunicazioni”. Tutto pronto anche per il via al piano antineve della Provincia di Isernia, per eventuali criticità provocate da Burian, la perturbazione in arrivo dall’Adriatico.

