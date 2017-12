Capodanno in sicurezza con le barriere antiterrorismo

TERMOLI. Non solo l’ordinanza che vieta di sparare i classici botti di Capodanno alla mezzanotte del 31 dicembre ma anche il rafforzamento delle misure antiterrorismo lungo Corso Nazionale e nelle intersezioni con le varie strade del centro di Termoli tra le ordinanze adottate dal sindaco Angelo Sbrocca e firmate nella giornata di oggi. Il Capodanno di Termoli, quindi, si preannuncia in totale sicurezza. Due sono le ordinanze che il primo cittadino ha emanato per tutelare i termolesi e quanti si vorranno divertire nella festa organizzata in piazza Vittorio Veneto: “la prima – si legge in una nota stampa – è quella che vieta la vendita da asporto di bevande alcoliche in contenitori di vetro dopo le 22.00. Mentre nella seconda è interdetto l’uso da parte di alcune persone di festeggiare il Capodanno sparando raudi e mortaretti. Inoltre, sarà vietato trasportare e utilizzare qualsiasi materiale esplodente a piazza Vittorio Veneto e in tutta l’area interessata dalla festa ‘Capodanno in piazza’ incluso Corso Nazionale e il Borgo antico. Infine, rispondendo a precisi dettami della Prefettura e della Questura in merito al Piano della Sicurezza e per consentire ai cittadini di divertirsi in sicurezza, il Comune ha predisposto barriere antiterrorismo in tutte le vie d’accesso di piazza Vittorio Veneto e Corso Nazionale”. Nessuna paura, quindi, per un divertimento che sarà sicuramente ancora più bello.

