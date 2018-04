Capannone avvolto dalle fiamme, muore Vigile del Fuoco di Campobasso

Era originario di Campobasso Pinuccio La Vigna, il Vigile del Fuoco volontario rimasto purtroppo vittima del cedimento del tetto del capannone che ieri, a San Donato Milanese, è crollato a causa di un incendio sviluppatosi nell’edificio che ospita una ditta di detersivi e prodotti per la pulizia, la Rykem.

La Vigna era intervenuto dal distaccamento di Pieve Emanuele insieme ai suoi colleghi intorno alle 21 di ieri sera per domare le fiamme che hanno avvolto il capannone per cause ancora al vaglio degli inquirenti. Purtroppo, un’ora più tardi, intorno alle 22, il solaio è venuto giù investendo in pieno il 48enne intento nel suo lavoro. I colleghi hanno immediatamente allertato i soccorsi ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sull’ennesimo episodio di morte sul lavoro indagano i Carabinieri di San Donato Milanese. (foto il Messaggero)

