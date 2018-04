Caos alla stazione, treno bloccato da venti profughi

VENAFRO. Caos ieri mattina alla stazione ferroviaria di Venafro. Il treno diretto a Campobasso è stato fermato dal capotreno per la presenza di una trentina di profughi sul convoglio, sprovvisti di biglietto. I richiedenti asilo, saliti dalla stazione di Venafro, sono stati individuati dal controllore del treno e sono stati intimati di scendere dal treno in quanto sprovvisti di biglietto, ma nulla da fare. Così il capotreno ha chiesto l’intervento dei Carabinieri. Attimi di tensione, che hanno coinvolto anche i passeggeri a bordo, ma alla fine i profughi sono scesi e hanno continuato a protestare occupando il binario dove il treno era fermo. L’arrivo di altri carabinieri della Compagnia di Venafro, non ha permesso al gruppetto di continuare la protesta liberando immediatamente il binario occupato. Il treno è poi ripartito con circa mezz’ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia. E non sono mancate, ancora una volta, le proteste dei pendolari e dei viaggiatori. Cast Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp