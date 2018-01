Cani precipitati in una forra salvati dai Vigili del Fuoco

Domenica 7 Gennaio 2018 durante una battuta di caccia al cinghiale due cani sono caduti in una forra (profonda gola a pareti verticali, assai

avvicinate, tra le quali scorre un corso d’acqua) nel comune di Conca Casale (IS).

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto il punto di caduta nella forra, dopo aver percorso un lungo tratto impervio lungo il crinale della vallata, e

utilizzando tecniche speleo alpinistiche si sono calati nella forra raggiungendo ad uno ad uno i due cani, imbracandoli e riportandoli in superficie ai legittimi proprietari.

