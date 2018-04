Cane smarrito, l’appello per ritrovare Ayko

Ieri in tarda mattinata Ayko si è allontanato da casa in via Labanca a Campobasso. E’ un Akita maschio di 3 anni con un collare nero, molto docile con tutti. Dalle 19 di ieri i proprietari non hanno ricevuto più segnalazioni. Chiunque lo avvistasse può contattarli ai numeri 3400715520 – 3491470188. Prevista anche una ricompensa. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp