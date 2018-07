Cane cade in un dirupo, salvato dai Vigili del Fuoco

BOJANO. E’ di questa mattina, mercoledì 18 luglio, alle ore 10.50 l’intervento squadra SAF (speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco per il recupero di un cane da pastore caduto accidentalmente in un dirupo. Le operazioni sono state condotte con due mezzi, una campagnola ed un mezzo speciale SAF in contrada Ciccagne di Castellone di Bojano. La vicenda si è conclusa nel migliore dei modi con la riconsegna del cane ai proprietari.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp