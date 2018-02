Campomarino più sicura, prossime all’accensione 50 telecamere

CAMPOMARINO. Continuano le misure di messa in sicurezza nei comuni molisani. Dopo Riccia, anche Campomarino ha il suo sistema di videosorveglianza cittadino. Cinquanta in tutto le telecamere prossime all’accensione dislocate tra il paese, il Lido e le zone periferiche. L’inaugurazione questa mattina in Municipio alla presenza del sindaco Francesco Cammilleri, presenti il Questore di Campobasso Mario Caggegi e il dirigente del Commissariato Vincenzo Sullo che ha illustrato il sistema di controllo. Le telecamere sono lungo le vie principali in entrata ed in uscita dal paese e sono collegate a una postazione fissa installata nel Comando della Polizia municipale.

L’iniziativa rientra nel “Patto per la Sicurezza” la cui attuazione è seguita dal consigliere Cristiano Di Pietro anch’egli presente all’inaugurazione: “Siamo sicuri che contribuirà a garantire e aumentare il senso di sicurezza dei cittadini, oltre a rappresentare un deterrente per furti e micro criminalità”. Portiamo avanti gli impegni presi – ha aggiunto il consigliere regionale – aggiungendo un tassello importante verso il completamento di un progetto unico che coinvolge altri nove comuni della regione che si apprestano a inaugurare impianti di videosorveglianza”.

