Campochiaro si stringe per l’ultimo saluto al Sindaco Antonio Carlone

CAMPOCHIARO. Ultimo saluto questo pomeriggio per Antonio Carlone, sindaco di Campochiaro e consigliere provinciale di Campobasso, venuto a mancare nella giornata di lunedì. Nella giornata di ieri è stato proclamato il lutto cittadino e gli uffici sono rimasti chiusi. In tanti lunedì sera e nella giornata di ieri si sono recati in Municipio dove è stata allestita la camera ardente, presso la sala consiliare. Ieri pomeriggio i funerali presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo di Campochiaro. Tanti i sindaci, gli amministratori e i rappresentati delle istituzioni regionali presenti. Tutti lo ricordano come un esempio di uomo delle istituzioni a servizio della sua gente. L’ex consigliere regionale Massimo Romano, amico e fondatore insieme a lui del movimento Coscienza Civica, vuole ricordarlo così: “Si può fare politica senza dover essere per forza dei traffichini. Si può fare il sindaco senza svendere il proprio territorio alle sirene dei soliti avventurieri. Si può lottare per l’interesse pubblico con più forza e determinazione di quanto si farebbe per il proprio. Si può soffrire, consapevoli di spegnersi lentamente, e andare avanti comunque, senza mai lamentarsi. Si può. Ce l’ha dimostrato Antonio, il Sindaco con il volto più umano, il sorriso più sincero e la forza più grande del mondo. Non eravamo amici da una vita. Ci siamo conosciuti solo pochi anni fa. Lui non mi ha mai votato e io ho potuto votare per lui solo una volta, alle scorse provinciali. Ma quando ci siamo incontrati sotto il cielo di un interesse più grande di noi, ci siamo trovati all’istante: una telefonata, nell’ottobre di quattro anni fa, alle cinque del mattino, per avvisarmi che le ruspe erano entrate nel cantiere delle biomasse, scortate da cinque diverse forze dell’ordine, compresa la Polizia in assetto antisommossa arrivata per l’occasione da Napoli. Era il carisma dell’uomo mite che riesce a trasformarsi in determinazione intransigente, senza cedere di un millimetro quando c’è in gioco la difesa del suo comune e dei suoi cittadini. Pochi giorni fa gli ho detto di tornare presto in forma perché il Molise aveva bisogno di lui. E, anche se non gliel’ho detto, anche io ne avevo. E mai come stasera, entrando in municipio a Campochiaro e vedendo la sua scrivania vuota, ho avuto nitida la percezione plastica di cosa abbiamo perso e del senso di vuoto che la sua assenza scava dentro chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo. A lui la mia gratitudine più profonda. Per sempre”. Al dolore partecipano anche il WWF Molise, l’ Oasi WWF Riserva Naturale Regionale Guardiaregia-Campochiaro e la Cooperativa “La Ramegna”. “Lungimiranza, signorilità e intelligenza lo hanno distinto e lo hanno portato a unirsi a noi nella tutela dell’ambiente e dell’amato territorio. Amico della natura, amico delle idee condivise. Grazie amico gentile che hai dato gambe e forza a un sogno comune”.

