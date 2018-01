Campobasso e Venafro, città sensibili

di Giulia Bax, Emanuela Lalli, Francesca Mignogna

Scuole protagoniste della Giornata della Memoria ricorrente il 27 gennaio di ogni anno.

“Per non dimenticare la Shoah“, così è stato denominato il progetto proposto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso che si terrà nell’auditorium della scuola “Petrone” di via Alfieri a partire dalle ore 10:00 del medesimo giorno. Argomento principale del convegno sarà l’orrore del genocidio che portò alla morte di oltre 10 milioni di persone, raccontato anche da Liliana Segre, ospite eccezionale: ottantottenne sopravvissuta ai campi di concentramento di Auschwitz nonché nominata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella senatrice a vita. Ella fu una dei 25 sopravvissuti al massacro su 776 bambini deportati (solo italiani). Questo incontro ha il nobile scopo di sensibilizzare in particolare i ragazzi ai valori fondamentali della nostra società, quali la libertà, il rispetto, l’uguaglianza e la civile convivenza, affinché una disgrazia simile possa non accadere mai più.

Anche Venafro si è attivata al fine della sensibilizzazione. L’istituto comprensivo “L.Pilla”, in via Colonia Giulia, ha organizzato in collaborazione con Mibact, Polo Museale del Molise e il Comune stesso un incontro dal titolo “La Shoah: per non dimenticare” che si terrà in leggero anticipo rispetto all’effettiva ricorrenza, il 26 gennaio alle 15:30 presso la Sala dei Conti di Castello Pandone. Presenti saranno gli studenti, ma anche la loro dirigente scolastica C.Concilio accompagnata da Antonio Sorbo, sindaco di Venafro. A partecipare vi saranno anche i ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado “Pilla”, i quali saranno parte integrante del dibattito in ricordo della Shoah. Per concludere interverranno gli alunni della sezione musicale.

Oltre a questa iniziativa, l'Università degli Studi del Molise ha organizzato un Seminario di ricerca e disseminazione della Memoria, tenutosi nell'Ateneo di Campobasso e in aggiunta sono stati disposti dei corsi nazionali di storia e didattica della Shoah.