Il Campobasso torna a vincere, salvezza più vicina

Il Campobasso supera l’esame salvezza battendo di misura al Selvapiana la Vastese. Successo vitale dal sapore di impresa visto l’organico a disposizione di mister Minadeo costretto a schierare un undici fortemente rimaneggiato da squalifiche e infortuni e rimpolpato da juniores che hanno ben figurato fornendo oltretutto un importante contributo. Match che inizia subito in salita per i lupi con Ribeiro costretto a lasciare il campo per infortunio dopo soli quindici minuti di gioco e sostituito da Esposito Lauri. Rossoblu vicini al vantaggio al 30’ quando Strianese al termine di un contropiede colpisce la traversa. Poco prima dell’intervallo è il mattatore della gara d’andata Stivaletta per gli ospiti ad impegnare severamente Landi con la sua arma migliore, una potente e precisa conclusione da fuori area neutralizzata da un intervento prodigioso dell’estremo difensore del Campobasso. Nella ripresa il pesantissimo gol vittoria che porta la firma di Varsi all’80’ il quale batte l’ottimo Camerlengo con magistrale calcio di punizione. Tre punti che fanno morale e che restituiscono momentaneamente tranquillità in casa Campobasso. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp