Campobasso salvo, Agnonese ad un passo dai playout

Il Campobasso è matematicamente salvo. I rossoblù riescono nell’impresa di espugnare il campo di Pesaro grazie alla doppietta su rigore messa a segno da Balistreri implacabile dal dischetto. L’undici di Minadeo si è reso protagonista di una gara esaltante in cui ha dimostrato di meritare l’intera posta in palio dominando l’ex capolista sia sotto il punto di vista del gioco che in quella della determinazione messa in campo.

Mezzo passo falso dell’Olympia Agnonese che non riesce ad andare oltre un pareggio contro il fanalino di coda Nerostellati. I granata reagiscono troppo tardi alla rete del vantaggio dei padroni di casa firmata da Bruni dopo tre minuti di gioco solo grazie al rigore messo a segno da De Stefano nel finale di gara. Un pari che costringerà i granata con molte probabilità alla disputa dei playout al Civitelle contro la Jesina.

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI 1 Matelica 71 33 22 5 6 66 27 39 13 2 2 9 3 4 4 2 Vis Pesaro 70 33 22 4 7 57 27 30 11 2 4 11 2 3 3 3 Avezzano 59 33 15 14 4 50 26 24 9 6 1 6 8 3 -6 4 Pineto 54 33 14 12 7 48 38 10 9 5 3 5 7 4 -13 5 L’Aquila 54 33 15 9 9 54 37 17 10 4 2 5 5 7 -11 6 Francavilla calcio 50 33 13 11 9 45 37 8 4 6 6 9 5 3 -15 7 Vastese 50 33 15 5 13 52 48 4 10 1 6 5 4 7 -17 8 San Marino 48 33 14 6 13 42 34 8 4 3 9 10 3 4 -17 9 Sangiustese 48 33 13 9 11 38 39 -1 9 2 6 4 7 5 -19 10 Castelfidardo 44 33 12 8 13 41 50 -9 5 7 4 7 1 9 -21 11 Recanatese 43 33 12 7 14 44 42 2 8 2 6 4 5 8 -22 12 Campobasso 42 33 12 10 11 38 38 0 5 6 5 7 4 6 -19 13 San Nicolò 40 33 11 7 15 40 48 -8 5 3 9 6 4 6 -27 14 Olympia Agnonese 38 33 10 8 15 32 34 -2 9 3 4 1 5 11 -27 15 Jesina 34 33 8 10 15 30 43 -13 3 7 7 5 3 8 -33 16 Monticelli 30 33 5 15 13 24 43 -19 3 11 3 2 4 10 -37 17 Fabriano Cerreto 19 33 5 4 24 28 68 -40 3 1 12 2 3 12 -46 18 Nerostellati 17 33 3 8 22 19 69 -50 1 5 11 2 3 11 -50

