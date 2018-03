Campobasso-Roma. 1500 posti in più sui treni regionali per le vacanze pasquali

CAMPOBASSO. Rientro più comodo per i molisani che prenderanno il treno a partire da domani, venerdì 30, a domenica 1 aprile. Saranno circa 1500 i posti in più sui collegamenti Campobasso-Roma che saranno effettuati con 12 treni Minuetto in doppia composizione. Dopo il rientro natalizio che ha creato non pochi disagi ai molisani di ritorno da Roma, Trenitalia corre ai ripari.

Nel dettaglio, convogli e orari:

Venerdì 30 Marzo R 2355 da Campobasso (6.35) per Roma Termini (9.59); R 2359 in partenza da Campobasso alle 8.35 con arrivo nella Capitale alle 11.47; R 2357 da Roma Termini (13.07) per Campobasso (16.33); R 2361 in partenza dalla Capitale alle 14.35 con arrivo a Campobasso alle 17.49.

Sabato 31 marzo e Domenica 1 aprile R 2351 da Campobasso (5.45) per Roma Termini (8.53); R 2355 in partenza da Campobasso alle 6.35 ed arrivo nella Capitale alle 9.59; R 2353 da Roma Termini (9.07) per Campobasso (12.19); R 2357 in partenza da Roma Termini (13.07) ed arrivo a Campobasso alle 16.33.