Campobasso, programma completo per la festività di San Giovannello

di Francesca Muccio

Come oramai consuetudine, anche quest’anno, a Campobasso, sulla collina di San Giovannello, solenni festeggiamenti sono in programma in onore di San Giovanni Battista. Rientrano nel cartellone estivo comunale e si svolgeranno da mercoledì 29 agosto, prevedendo un programma religioso ed uno civile. L’effigie del Santo verrà portata in processione, per le vie del quartiere, dalle ore 18.45 di domenica 2 settembre; la Messa, con panegirico e benedizione alla città, seguirà alle 20. Soddisfatto il Presidente dell’omonima associazione, Nicola Presutti, per l’organizzazione che si è riusciti, non senza sforzi, a porre in essere. “Abbiamo cercato, come al solito, di unire al significato più squisitamente religioso delle celebrazioni momenti a valenza culturale e sportiva”, ha detto. “Oramai – ha proseguito – la festività è collaudata: il torneo di scacchi semilampo taglia il traguardo della diciannovesima edizione e la gara di pittura estemporanea raggiunge la ventinovesima. L’obiettivo – ha concluso – è di coinvolgere le diverse fasce d’età e, specie nella realizzazione dei murales, la cui rassegna è alla ventisettesima edizione, è bello vedere tanti bimbi partecipi”.

Va precisato che il torneo è stato organizzato in collaborazione con il circolo scacchi “Monforte”, sempre di Campobasso, sul cui sito è possibile leggere il relativo regolamento, e che l’estemporanea, che ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato regionale alla Cultura, ha per tema “Un mondo di fiori”. Ulteriore incontro con l’arte è previsto, come detto, con una libera realizzazione di murales. Vi sarà, inoltre, uno spettacolo musicale, dalle 9 di sabato 1 settembre. Domenica 2 settembre, dalle 21.30, invece, Silvia Salemi si esibirà in concerto e, alle ore 24, l’estrazione alla lotteria di beneficenza chiuderà i festeggiamenti. Al “Premio nazionale di pittura”, che si articolerà in due giornate, è possibile iscriversi, in loco e gratuitamente, dalle ore 8 di sabato 1 settembre; al torneo di scacchi fino alle ore 9 di domenica 2 settembre, mentre, per poter realizzare i murales, l’iscrizione – libera – dovrà avvenire dalle 9 di sabato 1 settembre. L’appuntamento è, dunque, sulla collina di San Giovannello, a Campobasso, a partire dal 29 agosto. Organizzazioni, addirittura centenarie, come questa, si rendono ancora una volta indizio della radicata presenza, in città, delle Associazioni di quartiere e della loro importanza per l’aggregazione ed il coinvolgimento di tanti.

Di seguito l’elenco dettagliato delle varie manifestazioni, con la suddivisione tra “Programma religioso” e “Programma civile”.

PROGRAMMA RELIGIOSO

MERCOLEDI’ 29 AGOSTO

Festa del martirio di San Giovanni

Ore 20.00 Santa Messa

SABATO 1 SETTEMBRE

Ore 20.00 Santa Messa

DOMENICA 2 SETTEMBRE

Ore 09.00 Santa Messa

Ore 12.00 Santa Messa

Ore 18.45 Processione per le vie principali della Parrocchia

Ore 20.00 Santa Messa con panegirico e benedizione alla città

PROGRAMMA CIVILE

SABATO 1 SETTEMBRE

Ore 8.00 Apertura XXIX Premio Nazionale di Pittura Estemporanea

Ore 9.00 Apertura XXVII Rassegna de “Il Murales” (libera partecipazione)

Ore 21.00 Spettacolo Musicale

DOMENICA 2 SETTEMBRE

Ore 7.00 Apertura della 2^ giornata Premio Nazionale di Pittura

Ore 9.00 2^ giornata XXVII Rassegna de “Il Murales”

Ore 9.30 XIX Torneo semilampo di scacchi

Ore 21.30 Spettacolo Musicale

SILVIA SALEMI IN CONCERTO

Ore 24.00 Estrazione lotteria di beneficenza.

