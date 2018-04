Campobasso, niente riposo per Pasqua e Pasquetta

CAMPOBASSO. Allenamenti no stop per il Campobasso da venerdì scorso fino a martedì prossimo, quando nel primo pomeriggio si partirà per L’Aquila per il match di recupero in programma al ‘Fattori’ alle ore 15.00. La gara è relativa alla 27esima giornata, rinviata per la contemporaneità del Torneo di Viareggio al quale ha preso parte Augustus Kargbo.

Nessun giorno di riposo. Così ha stabilito la società dopo la terza sconfitta consecutiva subita ad Avezzano. Dunque, allenamenti che non si fermeranno addirittura neanche a Pasqua, né tanto meno a Pasquetta. Un pugno duro che si spera possa fare da stimolo e non solo suonare come uno giustificato senso di fastidio da parte dello spogliatoio. E’ chiaro che rinunciare alla Pasqua non è usuale. Ma la decisione è stata presa e questa resta.