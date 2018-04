Campobasso, maxi-blitz in via Cavour

Il carcere in via Cavour è stato teatro, dall’alba di questa mattina, di una importante operazione delle forze dell’ordine ordinata dal Questore. Numeroso lo spiegamento di poliziotti, intervenuti pare anche dalle regioni limitrofe; inoltre dall’alba un elicottero sta sorvolando la città di Campobasso. Le indagini, secondo indiscrezioni, dovrebbero riguardare un giro di attività illecite che si sarebbero svolte proprio all’interno della casa circondariale. I dettagli dell’operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa prevista in mattinata.

