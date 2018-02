Campobasso impegnato a Francavilla (LA DIRETTA)

Francavilla – Campobasso 1-1

Francavilla: Spacca, Sembroni, Palumbo, Milizia, Fofanà, Molenda, Mele, Di Cecco, Baba, Di Pietrantonio, Romeo. All.: Iervese.

Campobasso: Landi, Capozzi, Elefante, Danucci, Benvenga, Del Duca, Del Prete, Gerardi, Balistreri, Varsi, Augustus. All.: Foglia Manzillo

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari

Al 6′ da un’azione irregolare del Francavilla non ravvisata dall’arbitro nasce un pericolo in area rossoblù, Fofanà da due metri trova l’opposizione di Landi.

Gioco fermo per 5 minuti per una rissa che si è venuta a creare dopo un fallo non fischiato ad Augustus, costretto poi a uscire dal campo per un paio di minuti. Ne fa le spese Minadeo espulso dalla panchina, ammoniti Del Duca e Sembroni. Il gioco è appena ripreso.

Augustus costretto ad uscire per un altro fallo subito ma non ravvisato. Entra Makaya al suo posto, ma arbitraggio non all’altezza.

Gooooooool. Al 22‘ realizza per i Lupi Del Duca che insacca di testa su calcio d’angolo.

Pareggio del Francavilla con Baba al 47′, colpo di testa nel cuore dell’area sugli sviluppi di un angolo.

Ripresa senza sussultati ma al 65′ Balistreri viene steso dal portiere, l’arbitro sorvola tra lo stupore generale. Forse c’erano gli estremi per la concessione del penalty.

All’81’ Gerardi coglie l’esterno della rete su un diagonale da sinistra.

