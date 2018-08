Campobasso, il 31 agosto e il primo settembre disinfestazione adulticida

Disinfestazione adulticida in città. Il 31 agosto e il primo settembre il Comune di Campobasso provvederà al servizio di sanificazione ambientale. Si invita la cittadinanza alla piena collaborazione, evitando di esporre all’aperto alimenti ed indumenti, nella zona e nelle ore interessate dalla disinfestazione. Il 31 agosto, dalle ore 23:30 alle 6:00 saranno interessati il centro storico e il centro murattiano, nello specifico la zona compresa tra via Sant’Antonio Abate, Via Monforte, via Genova, via Roma, Corso Vittorio Emanuele, viale Elena, Corso Bucci, Via Cavour, via Garibaldi e Via Cardarelli. Nell’area dei pub la disinfestazione, come di consueto, inizierà dalle ore 4:00 del mattino. Il primo settembre, invece, sempre a partire dalle ore 23:30, sarà interessato il resto del territorio di Campobasso, incluse le contrade e la frazione di Santo Stefano.

“Ai residenti – dice l’assessore comunale all’Ambiente, Stefano Ramundo – consiglio di non riversarsi lungo le strade sia durante che immediatamente dopo il servizio di sanificazione ambientale”. La cosa sembra un po’ improbabile essendoci eventi di piazza proprio in quelle date. “L’amministrazione – ad ogni modo – ringrazia i cittadini per la collaborazione e chiede scusa per eventuali disagi”

