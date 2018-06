Campobasso, file interminabili e ore d’attesa al Centro per l’impiego

Lasciate ogni speranza, o voi che entrate… al Centro per l’impiego di Campobasso.

È una vera e propria odissea quella che si trovano a vivere gli utenti che decidono di usufruire dei servizi di accoglienza e di consultazione dell’Ufficio di collocamento di Piazza Molise. Pochissimi gli operatori e tantissimi gli utenti. Per richiedere una scheda anagrafica, un certificato d’iscrizione o uno storico, l’attesa varia dalle 2 alle 3 ore. Una situazione al limite del sopportabile, incomprensibile, soprattutto per i tanti stranieri che si ritrovano ad osservare ore interminabili di attesa per un servizio che è alla base del percorso di chi entra nel mondo del lavoro per la prima volta. Un servizio indispensabile per chi un lavoro non ce l’ha o l’ha perso da poco, come le tante persone non più giovanissime, in fila per ore, con la speranza di ricevere qualche informazione utile. Una situazione al limite per un settore fondamentale, quello del lavoro, principio delle politiche economiche e dunque dell’economia del nostro Paese.

