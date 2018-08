Campobasso, evade di nuovo dai domiciliari e viene arrestato dalla Polizia

CAMPOBASSO. Dai domiciliari al carcere. Protagonista della vicenda è un 29enne, T.L. le sue iniziali, che si è reso responsabile di evasione nella giornata del 20 agosto. Infatti l’uomo, per il quale il giudice aveva disposto per la seconda volta la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione dei dispositivi elettronici (braccialetto/cavigliera), si è allontanato dalla sua abitazione senza alcuna autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.

Il 29enne è stato poi rintracciato dalla Squadra Volante nei pressi di Via De Gasperi ed èstato subito condotto in Questura per le competenze di rito. Denunciato in stato di libertà per essersi reso responsabile nuovamente di evasione è stato tratto in arresto.

T.L. nel precedente procedimento penale risulta imputato per maltrattamenti in famiglia, minaccia e stalking. Attualmente si trova presso la Casa Circondariale di Campobasso.

